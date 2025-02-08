На шевроне 24 ОМБр – королевский лев из Средневековья (фото)

У бригады есть не только лозунг, который в переводе с латыни намекает на королевское прошлое, но и неофициальный гимн

Есть животные, использование которых на шевронах указывает место основной дислокации бригады. Да, по львам можно узнать военные соединения со Львовщины, однако они не одинаковы.

На шевроне 24-й бригады – лев, как знак Галицко-Волынского государства короля Даниила. Он не только символизирует военные и государственные традиции Галиции, но и могущество и храбрость воинов бригады. Шеврон бригады можно встретить не только на военной форме – Укрпочта выпустила марку и конверт в честь 24 ОМБр имени короля Даниила.

Шеврон 24 ОМБр имени короля Даниила

В 2017 году для бригады была разработана символика и девиз: "Milites Regum", что в переводе с латыни означает "пехота короля". Вокалист группы The ВЙО Мирослав Кувалдин в октябре 2014 года после посещения Луганщины и встреч с бойцами бригады создал для них неофициальный гимн "Железный дух".

Бригада носит имя короля Даниила — правителя Королевства Руси, выдающегося государственного деятеля и полководца Средневековья. Галицко-Волынское государство выступало форпостом перед угрозой с Востока, защищая европейскую цивилизацию.

История 24 ОМБр имени короля Даниила

24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины базируется в городе Яворов Львовской области. С начала российской агрессии в 2014 году части бригады участвовали во многих ключевых боях на востоке Украины, в частности Лиман и Лисичанск.

Боец 24 ОМБр имени короля Даниила

Вручение награды бойцу 24 ОМБр имени короля Даниила

Во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году бригада героически обороняла Попасную и Лисичанск. После ротации ее подразделения приняли участие в освобождении правобережья юга Украины. В июле 2024 года появилась информация о формировании в составе бригады батальона "Характерники", куда присоединились граждане, отбывавшие наказание в местах лишения свободы и изъявившие желание защищать Украину. За отвагу и героизм 6 мая 2022 года бригада была отмечена почетным знаком "За мужество и отвагу".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на шевроне может быть не только реальное животное в геральдической обработке или герб князя. Знак различия может украшать и мифическое создание, как в 71 ОЕБр.