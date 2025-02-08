Укр

На шевроне 24 ОМБр – королевский лев из Средневековья (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Шеврон 24 ОМБр имени короля Даниила в полноцветном варианте Новость обновлена 08 февраля 2025, 08:41
Шеврон 24 ОМБр имени короля Даниила в полноцветном варианте. Фото facebook.com/24th.brigade

У бригады есть не только лозунг, который в переводе с латыни намекает на королевское прошлое, но и неофициальный гимн

Есть животные, использование которых на шевронах указывает место основной дислокации бригады. Да, по львам можно узнать военные соединения со Львовщины, однако они не одинаковы.

На шевроне 24-й бригады – лев, как знак Галицко-Волынского государства короля Даниила. Он не только символизирует военные и государственные традиции Галиции, но и могущество и храбрость воинов бригады. Шеврон бригады можно встретить не только на военной форме – Укрпочта выпустила марку и конверт в честь 24 ОМБр имени короля Даниила.

Шеврон 24 ОМБр имени короля Даниила
Шеврон 24 ОМБр имени короля Даниила

В 2017 году для бригады была разработана символика и девиз: "Milites Regum", что в переводе с латыни означает "пехота короля". Вокалист группы The ВЙО Мирослав Кувалдин в октябре 2014 года после посещения Луганщины и встреч с бойцами бригады создал для них неофициальный гимн "Железный дух".

Бригада носит имя короля Даниила — правителя Королевства Руси, выдающегося государственного деятеля и полководца Средневековья. Галицко-Волынское государство выступало форпостом перед угрозой с Востока, защищая европейскую цивилизацию.

История 24 ОМБр имени короля Даниила

24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины базируется в городе Яворов Львовской области. С начала российской агрессии в 2014 году части бригады участвовали во многих ключевых боях на востоке Украины, в частности Лиман и Лисичанск.

Боец 24 ОМБр имени короля Даниила
Боец 24 ОМБр имени короля Даниила
Вручение награды бойцу 24 ОМБр имени короля Даниила
Вручение награды бойцу 24 ОМБр имени короля Даниила

Во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году бригада героически обороняла Попасную и Лисичанск. После ротации ее подразделения приняли участие в освобождении правобережья юга Украины. В июле 2024 года появилась информация о формировании в составе бригады батальона "Характерники", куда присоединились граждане, отбывавшие наказание в местах лишения свободы и изъявившие желание защищать Украину. За отвагу и героизм 6 мая 2022 года бригада была отмечена почетным знаком "За мужество и отвагу".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на шевроне может быть не только реальное животное в геральдической обработке или герб князя. Знак различия может украшать и мифическое создание, как в 71 ОЕБр.

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#Львовская область #Шеврон