Рядом со зданием, которое харьковчане обходят стороной, стоит загадочный "Дом Бога": можно ли зайти в гости (фото)
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Белый дом стоит неподалеку от центра города, но на карте он не обозначен
Харьковский художник Гамлет Зиньковский оставил надпись "Дом Бога" на стене небольшого сооружения во дворе бывшей туберкулезной больницы. Эта работа превратила служебное помещение в арт-объект, а сама надпись стала названием, которым пользуются местные жители.
Раньше в этом помещении работал охранник больницы – об истории харьковского "Дома Бога" рассказывает "Телеграф". Сооружение расположено по адресу: улица Черноглазовская, 11.
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Название относится именно к небольшому зданию во дворе, где дежурил охранник. Искать его по адресу нужно среди соседних строений: отдельной таблички у бывшей сторожки нет.
Сторожку, вероятно, оставили еще в 2018 году или раньше. На это указывает видео, которое пользователь опубликовал на YouTube.
У самого здания бывшего тубдиспансера среди харьковчан другая репутация. Местные жители обычно обходят его стороной, а о бывшем медучреждении в городе рассказывают жуткие легенды.
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