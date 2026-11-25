Белый дом стоит неподалеку от центра города, но на карте он не обозначен

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Харьковский художник Гамлет Зиньковский оставил надпись "Дом Бога" на стене небольшого сооружения во дворе бывшей туберкулезной больницы. Эта работа превратила служебное помещение в арт-объект, а сама надпись стала названием, которым пользуются местные жители.

Раньше в этом помещении работал охранник больницы – об истории харьковского "Дома Бога" рассказывает "Телеграф". Сооружение расположено по адресу: улица Черноглазовская, 11.

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В этом небольшом строении во дворе бывшей больницы дежурил охранник

Название относится именно к небольшому зданию во дворе, где дежурил охранник. Искать его по адресу нужно среди соседних строений: отдельной таблички у бывшей сторожки нет.

Сторожку, вероятно, оставили еще в 2018 году или раньше. На это указывает видео, которое пользователь опубликовал на YouTube.

У самого здания бывшего тубдиспансера среди харьковчан другая репутация. Местные жители обычно обходят его стороной, а о бывшем медучреждении в городе рассказывают жуткие легенды.

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