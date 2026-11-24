На некоторые товары действует до – 45%

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В "Авроре" можно сэкономить кругленькую сумму благодаря акции на сладости. Скидки будут действовать до 29 ноября.

Об этом рассказала пользователь в Threads. По ее словам, скидки есть как на популярные батончики, так и шоколадки.

"Скидки в Авроре до 29.11 на разные вкусняшки", — говорится в сообщении.

На сайте "Авроры" можно увидеть, что скидки составляют от 13 до 45%. Больше всего снизили цену на популярный шоколад "Рошен". Приобрести товар можно в любом магазине сети.

Какие сладости по акции:

Шоколад молочный ROSHEN Lacmi с миндалем, кокосом 84 г — 37 грн;

Набор шоколадных конфет Адвент-календарь 75 г — 77 грн;

Шоколад черный ROSHEN с подслащенным измельченным миндалем 85 г — 55 грн;

Набор фигурок из кондитерской глазури Inco Гном 60 г — 64 грн;

Батончик вафельный глазированный Lion White 42 г — 23 грн

Батончик вафельный глазированный Lion с арахисом и соленой карамелью 2+1 90 г — 48 грн;

Батончик вафельный глазированный Lion с арахисом и соленая карамель 40 г — 23 грн;

Батончик вафельный Kitkat Chunky White 40 г — 32 грн;

Акции на шоколадки в Авроре

Акции на шоколадки в Авроре

Акции на шоколадки в Авроре

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Roshen продают популярные конфеты по акционной цене.