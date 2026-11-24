В Украине, кроме южных областей, предупредили о желтом уровне опасности

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Во вторник, 24 ноября, сильный снегопад затруднил движение из Львовской области в направлении Закарпатья. Из-за пробок на трассе водителям за час удалось преодолеть лишь 15 км.

На перевале между Львовской и Закарпатской областями дорогу заметает снегом, а на покрытии образовался гололед, сообщает mukachevo.net. На скользких подъемах останавливаются грузовики, из-за чего другим водителям сложнее проехать перевал.

Автомобилистам советуют закладывать дополнительное время на дорогу в обоих направлениях. На подъемах и спусках следует снизить скорость, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.

Согласно данным погодного радара ventusky, запад Украины засыплет снегом еще несколько дней. Этот регион накроют снегопады и сильные морозы. На выходных ожидается до -13°, а высота снежного покрова может достигнуть 10 см.

Снегопад в 23:00 25 ноября 2026 года. Фото: Скриншот

В то же время ночью и утром 25 ноября Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о I (желтом) уровне опасности из-за гололедицы по всей Украине, кроме южных областей.

На дорогах Киева и области ночью и утром 25 ноября ожидают гололедицу

Напомним, в ночь на 22 ноября в Буковеле резко изменилась погода, и там, где еще накануне была зеленая трава, утром уже лежал яркий белый снег.