Придется экономить: на что хватит электроэнергии, которую может покрыть субсидия

Субсидия назначается в рамках социальных норм потребления — они есть для каждой услуги

Жилищная субсидия в Украине назначается в соответствии со стоимостью услуг по социальным нормативам. Именно от нее вычитается сумма обязательного платежа. Разница и есть субсидия. Чрезмерно израсходованные ресурсы люди оплачивают самостоятельно.

Каждый вид коммунальных услуг имеет свои нормативы. Согласно нормативам потребления электрической энергии:

для отопления – 30 кВт·ч на 1 м² отопительной площади с учетом корректирующего коэффициента в отопительный период.

Для бытовых нужд в домах без стационарных электроплит, но с централизованной поставкой холодной воды и отсутствием централизованного снабжения горячей водой и водонагревательными приборами, установлена норма — 100 кВт·ч на семью с одного человека плюс дополнительно 30 кВт·ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 2-х.

В домах со стационарными электроплитами при наличии централизованной поставки горячей воды норма составляет 110 кВтч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека плюс 30 кВтч в месяц на каждого другого члена семьи (домохозяйства), но не более 230 кВтч в месяц.

В домах со стационарными электроплитами и отсутствием централизованного снабжения горячей водой потребление составляет 130 кВтч в месяц на семью с одного человека плюс 30 кВтч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 250 кВтч в месяц.

В других случаях установлено потребление на уровне 70 кВтч в месяц на семью с одного человека плюс 30 кВтч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВтч в месяц.

Таким образом, на семью из 3 человек предусмотрено социальными нормативами 130 кВтч в месяц. "Телеграф" посчитал, хватит ли этого.

Холодильник стандартной модели объемом 300 литров потребляет около 300 кВтч в год, что в среднем составляет примерно 25 кВтч в месяц.

стандартной модели объемом 300 литров потребляет около 300 кВтч в год, что в среднем составляет примерно 25 кВтч в месяц. Стиральная машина мощностью 2000 Вт за один цикл использует около 2 кВтч. Если стирать три раза в неделю, это составит примерно 24 кВтч в месяц.

мощностью 2000 Вт за один цикл использует около 2 кВтч. Если стирать три раза в неделю, это составит примерно 24 кВтч в месяц. LED-телевизор мощностью 100 Вт, работающий по 4 часа каждый день, потребляет около 12 кВтч в месяц.

мощностью 100 Вт, работающий по 4 часа каждый день, потребляет около 12 кВтч в месяц. Стационарный компьютер мощностью 200 Вт при ежедневном использовании в течение 8 часов потребляет около 48 кВтч в месяц.

мощностью 200 Вт при ежедневном использовании в течение 8 часов потребляет около 48 кВтч в месяц. Пылесос потребляет 0,5-1 кВтч. При уборке дважды в неделю расходы за месяц составят до 8 кВтч.

потребляет 0,5-1 кВтч. При уборке дважды в неделю расходы за месяц составят до 8 кВтч. Масляный обогреватель требует от 1 до 2 кВт·ч в час работы. При "догреве" квартиры по 2 часа каждый день "набегает" более 60 кВт·ч.

Таким образом семья будет тратить больше, чем по нормативам (177 кВт·ч), без учета другой бытовой техники или расходов на освещение.

Ранее Телеграф рассказывал, что некоторые семьи имеют право и на льготу, и на субсидию. Однако придется выбрать что-нибудь одно. Что выгоднее, субсидия или льгота, можно счесть самим.