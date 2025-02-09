США не хочуть відповідати за безпеку України: що сказав радник Трампа

Переговори з Україною з питань завершення війни відбудуться найближчими днями

Президент США Дональд Трамп хоче якнайшвидше закінчити російську війну проти України. Однак, питання гарантій безпеки він хоче делегувати Європі.

Про це розповів радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц в ефірі каналу NBC. За його словами, низка американських високопосадовців цього тижня відвідають Європу, де проведуть переговори щодо врегулювання війни.

"Він (Трамп — ред.) сказав, що економіка Росії не в кращому стані. Він готовий вводити податки, тарифи, санкції. Нам потрібно залучити всі сторони за стіл переговорів і покласти край цій війні", — сказав Волтц.

За його словами, ця тема порушувалася у розмовах з главою Китаю Сі Цзіньпіном, прем’єром Індії Нарендрою Моді та низкою лідерів країн на Близькому Сході. Волтц не став вдаватися до деталей, але зазначив, що всі згадані теми будуть викладені на стіл для України, "включаючи і допомогу по USAID".

Крім того, він додав, що США необхідно компенсувати витрати на допомогу, а тому також буде обговорено партнерство з Україною в питаннях видобутку рідкісноземельних металів, нафти та газу, а також купівлі американських ресурсів.

При цьому він підкреслив, що європейці повинні взяти відповідальність за те, чи продовжуватиметься війна в майбутньому.

"Президент Трамп збирається покласти цьому край. І тоді, з погляду гарантій безпеки, це буде повністю на європейцях", — сказав він.

На цю заяву вже відреагував політтехнолог Олексій Голобуцький, який зазначив, що Трампа цікавить лише момент припинення вогню і йому не важливо, скільки триватиме це перемир’я.

"Натисне на Путіна та Зеленського, щоб отримати припинення бойових дій. Проголосить свій тріумф — і на цьому визнає свою роботу завершеною", — написав він у своєму Facebook.

Як повідомлялося раніше, з 14 по 16 лютого проходитиме Мюнхенська конференція з безпеки. Там мають бути президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс. Вважається, що саме там із ними зустрінеться Зеленський.