Что означают слухи о переговорах по завершению войны: эксперт ответил

Россия будет предъявлять много требований и не собирается ничего делать на пути к миру

Разнообразные заявления в информационном пространстве со стороны россиян о контактах касательно переговоров, которые вроде бы уже идут, нацелены на деморализацию Запада и Украины. Война может прекратиться только со сменой власти в Кремле.

Москва сегодня не готова отступать от заявленных переговорных позиций и будет требовать у Трампа вещи, которые он не может дать. Об этом высказался политический эксперт Тарас Загородний в эфире "Телеграфа".

"Это попытка деморализовать Запад, деморализовать украинское общество, что вроде бы что-то происходит. Тактика абсолютно понятна, прозрачна. Если они будут говорить, что война скоро закончится, в том числе россияне, некоторые союзники подумают: зачем поставлять оружие, если война закончится", — сказал он.

Загородний уверен, что пока Путин у власти, война России с Украиной будет продолжаться. По словам эксперта, глава Кремля не отступит от заявленной позиции, что Украина должна покинуть Запорожье, Херсон и Донецкую область и признать эти регионы российскими. Только после этого россияне прекратят огонь.

"Ну и снятие санкций – то, что они будут требовать от Запада. Поэтому это все очковтирательство, потому что не о чем говорить с россиянами. Они будут требовать от Трампа то, что он дать им не может. Он не сможет прекратить удары по территории России, например украинскими дронами. Он не сможет отдать им Запорожье и Донецкую область. Не сможет демонтировать военную инфраструктуру НАТО, которую они требуют в Восточной Европе, и многое другое. Какие-то гарантии безопасности они требуют", – говорит эксперт.

Подытоживая сказанное, Загородний повторил, что все заявления, которые в большом количестве продуцируют россияне, являются ни чем иным, как очковтирательством. В действительности Москва ничего делать не собирается.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, если будет знать, чем закончится для нее эта война. Между тем, Москва постоянно ищет причины отказаться от них.