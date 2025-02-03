Когда представитель Трампа приедет в Украину: в СМИ назвали дату

Визит должен пройти до начала Мюнхенской конференции по безопасности

Номинированный спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог может посетить Киев уже на следующей неделе. Он приедет, чтобы провести встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом пишет NV со ссылкой на свои источники в украинской и американской администрациях. Отмечается, что визит может состояться после 11 февраля.

"После визита Келлог поедет на переговоры в Европу, а затем должен принять участие в Мюнхенской конференции безопасности", — сказал источник издания. Официально дата визита пока не озвучивалась.

При этом сообщается, что на встрече Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля, должны также присутствовать президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс.

До этого Келлог планировал приехать в Украину в январе, однако встречу отменили, так как необходимо было "лучше согласовать предложения для обсуждения".

Как сообщалось ранее, накануне Трамп сообщил, что переговоры с Россией и Украиной проходят "очень хорошо", но не стал вдаваться в подробности. В Офисе президента после этого сказали, что сейчас идут работы над согласованием графика встреч с американской делегацией.