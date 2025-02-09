Загляните в старые ящики: в Украине продают советские часы за неплохие деньги

Дело в отличном состоянии

В Украине появилась новая интересная тенденция – раритетные вещи советской эпохи приобретают все большую ценность среди коллекционеров и ценителей винтажа. Яркий пример – часы "Кварц" 1980 года выпуска.

О продаже данной модели стало известно с сайта Violity. Этот экземпляр особенно ценен своими характеристиками: корпус выполнен с использованием позолоты, бронзы и нержавеющей стали.

Часы более 40 лет, а они сохранились в отличном состоянии. А это значительно превышает его коллекционную стоимость.

Цена таких часов составляет 1600 гривен. Продавец находится в Сумской области.

Это хороший пример того, как вещи, которые многие могли бы просто выбросить, могут стать источником дополнительного дохода. Прежде чем избавляться от старых предметов, стоит проверить их показательную ценность – возможно, на вашей полке хранится настоящее сокровище.

Ранее "Телеграф" писал, что на сайте для коллекционеров Violity появилось объявление о продаже набора духов "Привет с юга" со времен СССР. Он по цене стоит так же как и духи в наше время.