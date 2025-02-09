Совмещайте учебу с творчеством. Во Львове открыта вакансия для студентов с хорошей оплатой

Работодатель предоставляет технику

В Львове предлагают вакансию для студентов с хорошей оплатой. Ищут фотографа в детский развлекательный центр.

Об этом говорится на сайте по поиску работы. Компания "PlayPhoto" предоставляет услуги фотосъемки и печати на месте.

"Наш слоган "Хорошее останется с вами!" Наша задача – предоставление фотоуслуг высокого качества и сервиса "здесь и сейчас". Набираем в команду фотографов, которые готовы общаться с гостями и продавать фотографии на месте", – говорится в объявлении.

Что нужно делать

Задача фотографа — съемка посетителей детского развлекательного центра, прямая продажа на месте отснятого материала, печать и отправка фотографий заказчику.

Обязанности:

Приветствие и общение с клиентом;

Постановочная и репортажная съемка гостей;

выбор фотографий с заказчиком;

Цветокоррекция;

Печать фотографий.

Для достижения успеха в этой сфере необходимо быть коммуникабельным человеком, умеющим искренне улыбаться, способным быстро учиться новому, соответственно относиться к своим обязанностям и добросовестно выполнять поставленные задачи.

Условия работы предусматривают комиссионную систему оплаты труда, базирующуюся на проценте от продаж без базовой ставки. Работодатель предлагает от 15 до 20 тысяч гривен.

Можно выбрать удобный график работы – 4/3 или 5/2, с рабочим временем с 14:00 до 21:00. Компания обеспечивает всю необходимую технику для съемок и работы.

Приятным бонусом станет овладение новой профессией и получение опыта в съемке, продаже, общении с людьми. Также можно улучшить навыки коммуникации, овладеть умением быстро строить кадр и получить опыт работы с детьми и их родителями.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине предлагают выгодную вакансию, которая подойдет и для пенсионеров.