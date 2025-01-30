Сильные снегопады и морозы. Каким регионам ждать настоящей зимы в начале февраля

Аномальное тепло отступает

Январь заканчивается аномально теплой, иногда даже рекордно теплой погодой, которая наблюдалась по всей территории Украины. И это из-за прихода теплой воздушной массы из Южной Европы и Средиземноморского региона, где также преобладают чрезвычайно высокие показатели температуры воздуха как для зимы.

Как рассказал "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич, с приходом февраля погода постепенно начнет меняться, и зима напомнит о себе ощутимым похолоданием, усилением ветра и снегопадами. В результате развития холодного скандинавского антициклона, постепенно в первой декаде февраля охватит большую часть Европы, снижение температуры произойдет во многих странах.

В Украине 31 января — 1 февраля сохранится аномально теплая погода, местами с небольшими дождями и температурой воздуха днем +5…+11 °С, в Крыму и Одесской области +12…+16 °С. Равномерно, со 2 февраля, начиная с западных и северных регионов будет происходить понижение температуры воздуха на 3 – 6 °С. В ночные часы температура составит -4…+3°С, днем -1…+6°С.

В период с 4 февраля до конца первой декады сохранится тенденция постепенного понижения температуры воздуха ночью до -5…-12 °С, днем до -5…+1 °С. Холоднее всего будет в период с 8 по 10 февраля.

Для наглядности на прогностической карте показана возможная температура ночью в Европе 9 февраля, а также районы с самыми сильными морозами.

Похолодание также будет сопровождаться выпадением осадков посредством дождя с переходом в снег. Кое-где может сформироваться снежный покров, однако количество снега прогнозируется незначительно. Более интенсивные снегопады следует ожидать 6 – 7 февраля в центральных и южных областях. Они будут вызваны влиянием Черноморского циклона с юга. В этот период также произойдет ощутимое усиление ветра восточной четверти, местами до 15 – 20 м/с.

Таким образом, в ближайшие 10 дней аномально теплая и бесснежная погода постепенно сменится классической зимней, с умеренными морозами, местами со снегопадами и метелью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине будут снегопады в ближайшее время.