Рада не может игнорировать запрос общества: Нагорняк призвал принять закон о достройке ХАЭС

Верховная Рада должна как можно быстрее принять законопроект о достройке энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС, поскольку это стратегический вопрос энергетической независимости Украины.

Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк, комментируя свежее исследование Группы "Рейтинг" о ситуации в энергетике.

По его словам, 80% украинцев поддерживают достройку ХАЭС, и этот показатель растет с каждым опросом. Однако, несмотря на общественный запрос, законопроект до сих пор не проголосован в парламенте.

"Люди четко выразили свою позицию – они хотят видеть сильную, энергетически независимую страну. Достройка ХАЭС – это стабильная электроэнергия для населения и промышленности, а также возможность не тратить миллиарды на импорт тока. Парламент не может игнорировать этот запрос общества", – подчеркнул Нагорняк.

Он также подчеркнул, что отсутствие решения тормозит ключевой энергетический проект и может привести к потере возможностей быстрой реализации.

"Решение нужно принимать сейчас. Если мы отложим этот вопрос, то после войны будет поздно – тогда мы будем вынуждены импортировать дорогостоящую электроэнергию, вместо того чтобы производить свою", – добавил нардеп.

Как сообщалось, законопроект о закупке атомных реакторов в Болгарии для достройки ХАЭС стоит в повестке дня Верховной Рады во вторник. Документ предусматривает юридическое оформление соглашения с Болгарией, которое позволит Украине получить два реактора ВВЭР-1000, необходимые для завершения строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Напомним, по данным опроса "Рейтинг", 69% украинцев считают действия властей по энергетике эффективными, а 81% оценивают электроснабжение как стабильное. Несмотря на это, общество ожидает от парламента конкретных действий по развитию атомной энергетики.