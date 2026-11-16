Исчезнет ли интернет 17 ноября: почему сценарий с глобальной атакой – фейк

В соцсетях призывают запасаться продуктами, водой и наличными перед выдуманной катастрофой

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"Конец интернета" 17 ноября 2026 года – фейк: слухи о мировой кибератаке и обнулении банковских счетов опроверг Центр противодействия дезинформации. У интернета нет единого центра, отключение которого остановило бы всю сеть на три месяца.

По данным ЦПД, авторы публикаций выдают обычные правительственные рекомендации по подготовке к чрезвычайным ситуациям за доказательства будущей катастрофы.

Что на самом деле запланировано на 17 ноября

Слухи о катастрофе подогревают панику вокруг 17 ноября

Вбросы объединяют вымышленную катастрофу с реальной проверкой системы оповещения в США

К истории о хакерах привязали проверку системы оповещения в США, запланированную на 17 ноября. Она предусматривает тестовое сообщение по радио и телевидению. Советы правительств иметь запасы на случай чрезвычайных ситуаций также использовали для запугивания.

"На самом деле эти рекомендации не связаны с 17 ноября и не содержат предупреждений о кибератаке. К слуху также привязали запланированную на 17 ноября проверку системы оповещения в США. Речь идет лишь о тестовом сообщении по радио и телевидению. Отключение интернета или ограничение доступа к банковским счетам не предусмотрены", – отметили в Центре противодействия дезинформации.

Такие вбросы строятся по типовой схеме: выдумывают катастрофу, добавляют точную дату, а затем подкрепляют историю реальными, но не связанными с ней событиями. Так механизм распространения слуха объяснил руководитель Департамента медиаграмотности ЦПД Иван Сличко в эфире телеканала "Ми-Україна".

Почему хакеры не могут одним ударом отключить весь интернет

Интернет состоит из тысяч соединенных между собой сетей. Единого "рубильника" или центра управления у него нет, а устойчивость обеспечивают резервные маршруты передачи данных, дублирование инфраструктуры и резервное питание узлов. Об этих принципах пишет "Детектор медіа" со ссылкой на разъяснения специалистов Internet Society, Cloudflare и отчеты Организации экономического сотрудничества и развития.

Данные передаются пакетами, для которых сеть выбирает доступные маршруты. Если один путь перестает работать, пакеты могут пройти другим. Поэтому повреждение кабеля, отказ отдельного узла или сбой у провайдера автоматически не останавливают остальные независимые сети.

Резервные маршруты позволяют передавать данные в обход поврежденного участка сети Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Например, в ноябре 2024 года в Балтийском море повредили два кабеля: между Финляндией и Германией, а также между Швецией и Литвой. Пропускная способность сократилась, однако соединение для пользователей восстановили в обход неисправности. Именно распределенное устройство делает сценарий одновременного отключения мирового интернета на месяцы практически невозможным.

Почему не "обнулятся" все счета и какие сбои реальны

Банковские счета также не хранятся в одной общей системе. У банков есть отдельная инфраструктура, резервные копии и журналы операций, а данные о балансах дублируются на независимых серверах. Как объясняет Popfake, это делает утверждение об одновременном безвозвратном "обнулении" всех счетов технически невыполнимым.

Реальными остаются локальные и региональные перебои: из-за кибератак, повреждения инфраструктуры или проблем с электроснабжением. Они способны нарушить доступ к отдельным сервисам или оставить без связи определенную территорию. Мобильная сеть тоже зависит от электропитания базовых станций и транспортной инфраструктуры оператора.

"Если отключился только ваш домашний роутер (потому что кто-то перерезал кабель в подъезде), мобильные звонки и SMS могут продолжать работать. Но если проблема в электропитании, базовых станциях или транспортной сети провайдера – мобильная сеть начинает сыпаться мгновенно", – объяснил украинский предприниматель, цифровой эксперт и общественный деятель Владислав Смирнов.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве планируют понтонные переправы как альтернативу мостам, но они вряд ли полностью заменят их. Они должны обеспечить как минимум половину пропускной способности для примерно 600 тысяч автомобилей, которые ежедневно пересекают столичные мосты.