Украсят дом и выручат без электричества: какой винтажный декор снова стал популярным

Для использования важны устойчивая основа и подходящий размер свечи

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Металлические подсвечники возвращаются в интерьеры вместе с модой на винтажный декор в 2026 году. Во время блэкаутов они особенно актуальны: держат свечу и помогают организовать место для освещения комнаты без электричества.

О возвращении небольших винтажных аксессуаров пишет Good Housekeeping.

Для дома есть разные варианты: лаконичный держатель для одной свечи, фигурный подсвечник или канделябр с несколькими рожками. Простые формы подходят к сдержанному интерьеру, а изогнутые ножки добавляют винтажного настроения. Когда свет снова включат, подсвечник и дальше будет украшать дом.

Металлический подсвечник важно ставить на ровную негорючую поверхность

Изогнутые ножки добавляют интерьеру винтажного настроения

После восстановления электричества подсвечник по-прежнему украшает дом

Изогнутые ножки и отделка канделябра добавляют дому винтажного настроения

Практическое преимущество металла – негорючесть, однако сам материал не гарантирует безопасности. Подсвечник нужно ставить на ровную негорючую поверхность, подальше от штор, бумаги и края стола. Свеча должна прочно держаться в гнезде и не шататься. Металл нагревается, поэтому переносить подсвечник с зажженной свечой опасно. Оставлять открытое пламя без присмотра нельзя.

Как сообщал "Телеграф", остатки свечей можно переплавить и залить новую свечу.