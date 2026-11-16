Захищають репутацію? Податкова приховала суми штрафів вейп-торговців

Один из фигурантов проверок в Smart Plaza Obolon не имеет лицензии

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Государственная налоговая служба Украины отказывается раскрыть суммы штрафов для трех участников розничного вейп-рынка, которых проверяли в Киеве. Налоговики назвали эти данные конфиденциальными и объяснили отказ защитой прав, деловой репутации и личной безопасности предпринимателей.

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Штрафы после проверок оставили конфиденциальными

Главное управление ГНС в городе Киеве подтвердило "Телеграфу", что провело 10 фактических и одну документальную проверку в отношении ООО "АТП РИТЕЙЛ", ООО "ДЕВАЙС ТУРБО" и ФЛП Передерий Е.О. Именно эти субъекты фигурировали в журналистском расследовании торговли вейп-продукцией.

Суммы примененных штрафов управление не предоставило. В ответе налоговики объяснили, что обнародование этих сведений угрожает охраняемым законом правам субъектов и способно нанести существенный ущерб их гражданским правам, деловой репутации и личной безопасности.

В то же время ГНС сообщила, что ФЛП Передерий Е.О., фигурирующий в расследовании в связи с торговой точкой в ТРЦ Smart Plaza Obolon, не имеет лицензии на торговлю подакцизной продукцией.

Результаты контроля вейпов объединили с алкоголем и табаком

Вместо отдельных показателей по вейп-сегменту ГНС предоставила общую статистику проверок продавцов алкоголя, табака и вейпов. За январь – август 2026 года служба провела более 20 тысяч фактических проверок, выявила 26 тысяч нарушений и применила штрафы на 1 532,84 млн гривен.

За январь – август 2026 года общая сумма штрафов для торговцев алкоголем, табаком и вейпами составила 1 532,84 млн грн Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"Информация накапливается в сгруппированном виде… без разделения товаров", – пояснили в ГНС в ответе на запрос.

Из-за такого способа учета приведенные итоги охватывают сразу несколько товарных категорий. Отдельных данных, которые показывали бы результаты проверок именно розничного вейп-рынка, ведомство не предоставило.

Классификация доходов бюджета также не предусматривает отдельного учета акциза с жидкостей для электронных сигарет: эти поступления учитывают в общих табачных категориях. Согласно информации, приведенной в ответе ГНС, в Украине официально действует всего 576 розничных лицензий в этом сегменте.

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