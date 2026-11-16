Зачем на самом деле на шампуре волнистый край: совсем не для красоты

Форма самого стержня тоже влияет на то, как держатся кусочки

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Волнистый участок шампура у ручки помогает фиксировать его на мангале в нужном положении. Благодаря изгибам он не прокручивается самовольно, а мясо удобно поворачивать к жару разными сторонами для равномерного обжаривания.

Продемонстрировал назначение волнистой части шампура пользователь с ником Rower Express в соцсети TikTok. Он показал, как это работает на практике.

Один из вариантов такой конструкции описал изобретатель Кеннет Шурр в патенте США, изданном еще в далеком 1960 году. В классическом шампуре несколько U-образных изгибов у ручки направлены в разные стороны и служат опорами.

На мангале с вертикальным бортиком один из изгибов надевают на его край: так шампур удерживается от вращения. Чтобы поджарить следующую сторону, стержень поворачивают на четверть оборота и устанавливают на борт соседний изгиб. На плоской опоре конструкция опирается на два соседних изгиба, работающих как ножки.

После четверти оборота на бортик устанавливают соседний изгиб шампура. Источник: Сгенерировано ИИ

Изгибы имеют и тепловую функцию: по описанию изобретателя они рассеивают тепло на пути к металлической ручке.

К слову, чтобы не тратить пол часа на разжигание, можно воспользоваться простым, но необычным лайфхаком, который показал профессиональный повар. Главный секрет метода – правильная подготовка и использование обычного фена для усиления жара.

Как рассказывал "Телеграф", чем грозит жарка шашлыка на собственном балконе. Организация пикников на балконах и лоджиях многоквартирных домов с использованием мангалов или грилей является прямым нарушением законодательства и правил сожительства.