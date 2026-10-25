50 позиций ПВО ради одного: дронофобия Путина вышла на новый уровень

Новые позиции проходят через военную базу и район секретного лабораторного комплекса

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В радиусе около 55 километров от резиденции президента РФ Владимира Путина на Валдае построили еще одно кольцо башен противовоздушной обороны. Теперь вокруг объекта насчитывается около 50 позиций ПВО.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на OSINT-аналитика jembob. Результаты его исследования опубликованы в соцсети Х.

Новые башни построили со стороны Украины

Аналитик обнаружили новые объекты, которые построены на расстоянии 15 км друг от друга, изучив спутниковые снимки. Найденные октябрьские позиции расположены с той стороны резиденции, которая обращена к Украине. Предположительно, на башнях разместят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" или "Тор".

Кольцо новых позиций ПВО вокруг резиденции Путина на Валдае расширилось

По числу позиций ПВО район Валдая теперь лишь вдвое уступает Москве и Московской области, где такие объекты строили после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. При этом население столичного региона превышает 20 миллионов человек, а в радиусе полусотни километров от поместья на Валдае живут менее 100 тысяч людей. Это указывает на настоящую паранойю Путина.

Кольцо проходит через Хотилово и Вышневолоцкое водохранилище

Одну из башен внешнего кольца возвели раньше остальных – в марте 2026 года на территории военной базы Хотилово. Путин регулярно пользуется этим аэродромом. Оттуда до валдайской резиденции можно добраться поездом по специально построенной железнодорожной ветке.

Башня ПВО на территории авиабазы "Хотилово", 29 сентября 2026 года/Фото: svoboda.org

Еще несколько позиций оборудовали на берегу Вышневолоцкого водохранилища. На расположенном посреди него острове Лисий российские военные построили новый лабораторный комплекс, предположительно связанный с российской программой биологического оружия.

Спутниковые снимки помогли выявить новую позицию для ПВО вблизи биолабаратории/Фото: x.com/jembobineuse

Спутниковые снимки помогли выявить новую позицию для ПВО вблизи биолабаратории/Фото: x.com/jembobineuse

Секретную биолабараторию построили на острове Лисий вблизи резиденции Путина/Фото: x.com/jembobineuse

Заявления об атаке

В декабре 2025 года в РФ заявили, что Украина пыталась атаковать резиденцию Путина на Валдае беспилотниками. В Киеве отвергли эти обвинения. В том, что такая попытка действительно была, сомневаются независимые эксперты и Центральное разведывательное управление США.