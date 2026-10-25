Тревожный чемодан - это еще не все: какие документы должны быть для компенсации за жилье
- Автор
-
- Дата публикации
-
Подготовка к возможным невзгодам поможет минимизировать последствия
Украинцы должны иметь тревожный чемодан на случай экстренной ситуации, которая может быть вызвана российскими обстрелами. Не менее важна и папка с документами на право собственности на жилье, чтобы получить компенсацию убытков.
Подробнее читайте в материале "Телеграфа": "Аптечка в подвале — это иллюзия": что жители и главы ОСМД должны срочно сделать до очередной атаки РФ
В ГСЧС объясняют, что "тревожный (экстренный) чемодан" – это обобщенное определение набора вещей, который необходим каждому гражданскому человеку, чтобы выжить в любой экстремальной ситуации. Как минимум, в ней должен быть следующий перечень вещей:
- Документы (паспорт, военный билет, документ об образовании, трудовой книжке или пенсионном удостоверении, свидетельство; о рождении, документы на собственность, деньги);
- Запас пищи и воды на три дня;
- Аптечка, в которую нужно положить необходимые медицинские препараты, которые употребляются ежедневно;
- Записка для ребенка-дошкольника с фамилией, именем, отчеством, возрастом, адресом и телефонами родителей. Ее кладут в карман или пришивают к одежде.
Перед тем как покинуть жилье, спасатели советуют перекрыть газ, отключить электричество и воду, закрыть окна и вентиляционные отверстия. Нелишним также будет иметь дома пищевые продукты длительного хранения, питьевую и техническую воду.
Также под рукой должна находиться папка документов для компенсации. В "Пошагово" объяснили, что понадобятся паспорт, идентификационный код, документ о праве собственности, реквизиты любого гривневого счета и фото или видео повреждений. К этому прилагается акт повреждения от ОСМД, ЖСК или управляющей компании.
Заявление на "єВідновлення" подается через "Дію" или ЦПАП (Центр предоставления административных услуг). Если право собственности оформлено до 2013 года и его нет в электронном реестре, онлайн заявление подать нельзя, поэтому в ЦНАП следует обратиться как можно раньше. Комиссия рассматривает заявление до 30 календарных дней. Максимальная выплата составляет 350 тысяч гривен за квартиру и 500 тысяч за частный дом. Окна и ремонт следует оплачивать только после поступления средств компенсации, ведь расходы, произведенные ранее, не возмещаются.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка раскрыла свой секрет четырехлетнего выживания зимой без отопления и платежек.