Тревожный чемодан - это еще не все: какие документы должны быть для компенсации за жилье

Подготовка к возможным невзгодам поможет минимизировать последствия

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Украинцы должны иметь тревожный чемодан на случай экстренной ситуации, которая может быть вызвана российскими обстрелами. Не менее важна и папка с документами на право собственности на жилье, чтобы получить компенсацию убытков.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": "Аптечка в подвале — это иллюзия": что жители и главы ОСМД должны срочно сделать до очередной атаки РФ

В ГСЧС объясняют, что "тревожный (экстренный) чемодан" – это обобщенное определение набора вещей, который необходим каждому гражданскому человеку, чтобы выжить в любой экстремальной ситуации. Как минимум, в ней должен быть следующий перечень вещей:

Документы (паспорт, военный билет, документ об образовании, трудовой книжке или пенсионном удостоверении, свидетельство; о рождении, документы на собственность, деньги);

Запас пищи и воды на три дня;

Аптечка, в которую нужно положить необходимые медицинские препараты, которые употребляются ежедневно;

Записка для ребенка-дошкольника с фамилией, именем, отчеством, возрастом, адресом и телефонами родителей. Ее кладут в карман или пришивают к одежде.

Перед тем как покинуть жилье, спасатели советуют перекрыть газ, отключить электричество и воду, закрыть окна и вентиляционные отверстия. Нелишним также будет иметь дома пищевые продукты длительного хранения, питьевую и техническую воду.

Тревожный чемодан

Также под рукой должна находиться папка документов для компенсации. В "Пошагово" объяснили, что понадобятся паспорт, идентификационный код, документ о праве собственности, реквизиты любого гривневого счета и фото или видео повреждений. К этому прилагается акт повреждения от ОСМД, ЖСК или управляющей компании.

Заявление на "єВідновлення" подается через "Дію" или ЦПАП (Центр предоставления административных услуг). Если право собственности оформлено до 2013 года и его нет в электронном реестре, онлайн заявление подать нельзя, поэтому в ЦНАП следует обратиться как можно раньше. Комиссия рассматривает заявление до 30 календарных дней. Максимальная выплата составляет 350 тысяч гривен за квартиру и 500 тысяч за частный дом. Окна и ремонт следует оплачивать только после поступления средств компенсации, ведь расходы, произведенные ранее, не возмещаются.

Список необходимых документов для возмещения убытков

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка раскрыла свой секрет четырехлетнего выживания зимой без отопления и платежек.