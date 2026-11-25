В комментариях обсуждают цену и звучание мелодии

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Красная музыкальная карусель с лошадками из новогоднего ассортимента "Авроры" заинтересовала украинцев. Одни собираются за ней в магазин, другие уже купили такое украшение или вспомнили похожие игрушки с детства.

Красную карусель показала в Threads пользовательница @marsiankagirl. В комментариях она рассказала, что в прошлом году искала такую в "АТБ", но красную там не нашла.

"Официально: это лучшая вещь из новогоднего ассортимента "Авроры"", – написала девушка.

Автор сообщения также рассказала, что такие карусели в продаже есть еще розовые и голубые. А одна из участниц обсуждения показала свою, белую. По ее словам, украшение стоит 199 гривен.

Кому-то карусель напомнила игрушки из детства. Большинство в полном восторге от милой штучки, создающей праздничную атмосферу.

Однако звучание игрушки понравилось не всем. Пишут, что мелодия не очень приятная, звук будто раздражает. Для кого-то звучание очень скрипучее.

Автор сообщения вспомнила, что карусели также розовые и голубые.

Ранее "Телеграф" рассказывал о новом новогоднем хите из "Авроры". В этот раз в магазины завезли надувные фигуры Санта-Клауса высотой 120 сантиметров, которые стоят копейки.