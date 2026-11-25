Гарантия не покрывает поломку из-за такого подключения

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Портативные зарядные станции помогают поддерживать работу бытовых приборов во время отключений электроэнергии. Однако неправильное подключение такого устройства к домашней сети может не только повредить дорогое оборудование, но и создать опасность для людей.

О рисках использования кабеля "вилка-вилка" для подключения зарядной станции к настенной розетке предупреждает аккаунт @li_tech_service в Threads. Особенно опасно это во время восстановления электроснабжения, когда домашняя проводка остается соединенной с внешней сетью.

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В публикации автор объясняет, что когда электричество снова появляется в сети, напряжение может вернуться к зарядной станции и повредить ее плату инвертора. В результате устройство может полностью выйти из строя. По словам автора, ремонт или замена такого оборудования может обойтись дорого.

"Станция за 40 000 грн превращается в кирпич", – предупреждает он.

Опасность кабеля "вилка-вилка" не ограничивается повреждением техники. Если один конец такого кабеля подключен к источнику питания, на открытых контактах другого может появиться напряжение. Случайное прикосновение к ним может привести к поражению электрическим током.

Чтобы избежать опасных ситуаций, бытовые приборы следует подключать непосредственно к розеткам зарядной станции. Если же нужно обеспечить питание всей домашней проводки, следует обратиться к квалифицированному электрику. Он должен установить специальный переключатель, который не позволит одновременно соединить домашнюю сеть с зарядной станцией и внешним электроснабжением.

Восстановление электроснабжения может повредить плату инвертора зарядной станции Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

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