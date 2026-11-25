Этот российский объект уже попадал под удар

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"Саваслейка" – военный аэродром в Нижегородской области России, примерно в 700 км от границы Украины. По предварительным данным, силы обороны поразили там три МиГ-31 и два Су-34, официального подтверждения пока нет.

Об атаке на аэродром 25 ноября сообщило издание Militarnyi. На этой базе размещают самолёты, способные нести ракеты "Кинжал".

Где находится "Саваслейка" и сколько до границы Украины

Аэродром расположен в Кулебакском районе Нижегородской области, к юго-востоку от одноимённого села. Ближайший городской ориентир – Кулебаки.

Аэродром назван по селу Саваслейка в Кулебакском районе

Расстояние от государственной границы Украины до аэродрома - примерно 700 км. Замер по прямой на карте даёт 693,55 км до отмеченной точки на границе.

Расстояние до аэродрома измерено по прямой от государственной границы Украины

Какие самолёты базируются на аэродроме

Авиабазу создали в 1953 году. Она служила центром подготовки авиационного персонала, в том числе для стран Варшавского договора.

Авиабазу основали в 1953 году для подготовки авиационного персонала

С конца 2021 года на "Саваслейке" базируется полк МиГ-31К. Именно модификацию МиГ-31К используют как носитель аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Полк МиГ-31К разместили на "Саваслейке" в конце 2021 года

С начала полномасштабного вторжения Россия использует аэродром для ударов по Украине. Когда с базы взлетают МиГ-31К, из-за угрозы пуска "Кинжалов" воздушную тревогу объявляют по всей Украине.

Взлёт МиГ-31К с этой базы приводит к объявлению тревоги по всей Украине

Что подтвердили после августовского удара

15 августа 2026 года Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины поразили аэродром. После попадания на его территории возник пожар.

"Наш план дальнобойных санкций против России за эту войну выполняется", – заявил тогда президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 25 ноября под удар также попали Куйбышевский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы в Самарской области (РФ). На НПЗ вспыхнули масштабные пожары.