Гетманцев с трибуны Рады раскритиковал Шабунина за оскорбления боевых офицеров СБУ ради защиты НАБУ и САП
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Народный депутат Данило Гетманцев раскритиковал Виталия Шабунина и других так называемых друзей антикоррупционных органов, которые, защищая НАБУ и САП, позволяют себе оскорблять боевых офицеров СБУ, перечисливших средства на залог за генерала Сергея Дуку.
Об этом он заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады.
"Называют боевых офицеров "Альфы" "гребаными трусами", "долгограями", "чмошниками", "ничтожными мразями" только потому, что они осмелились перечислить деньги на залог. Что происходит?" – возмутился Гетманцев.
Нардеп подчеркнул, что защита НАБУ и САП не может оправдывать дискредитацию боевых подразделений СБУ и целой институции, на которой сегодня основывается безопасность государства.
"Зачем вы под видом антикоррупционной деятельности дискредитируете целую институцию, институцию, на которой основывается безопасность страны в государстве сегодня? Одумайтесь!" – призвал Гетманцев.