Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Народный депутат Данило Гетманцев раскритиковал Виталия Шабунина и других так называемых друзей антикоррупционных органов, которые, защищая НАБУ и САП, позволяют себе оскорблять боевых офицеров СБУ, перечисливших средства на залог за генерала Сергея Дуку.

Об этом он заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады.

"Называют боевых офицеров "Альфы" "гребаными трусами", "долгограями", "чмошниками", "ничтожными мразями" только потому, что они осмелились перечислить деньги на залог. Что происходит?" – возмутился Гетманцев.

Нардеп подчеркнул, что защита НАБУ и САП не может оправдывать дискредитацию боевых подразделений СБУ и целой институции, на которой сегодня основывается безопасность государства.

"Зачем вы под видом антикоррупционной деятельности дискредитируете целую институцию, институцию, на которой основывается безопасность страны в государстве сегодня? Одумайтесь!" – призвал Гетманцев.