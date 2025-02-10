Вы сможете заработать 50 тысяч и бесплатно жить на курорте: в Буковеле предлагают неплохую работу
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Заведение предлагает постоянную работу в самом центре курорта
На горнолыжном курорте Буковель открыта вакансия официанта с привлекательной заработной платой от 25 до 50 тысяч гривен. Работодатель обеспечивает работников бесплатным проживанием и питанием.
Грузинский ресторан, расположенный в самом сердце курорта, ищет в своей команде опытного официанта. Локация заведения – всего 1,6 километра от центра Буковеля, по улице Вишня. Подходящее объявление размещено на сайте по поиску работы.
От кандидатов требуется опыт работы в сфере обслуживания от трех лет. Среди ключевых требований – безупречные коммуникативные навыки, внимательность к деталям и готовность работать в динамичной среде.
В обязанности работника будет входить обеспечение высокого уровня обслуживания гостей, прием заказов, подача блюд и напитков. Дополнительным преимуществом для кандидатов станет углубленное знание вин.
Заведение предлагает полную занятость и работу в коллективе, где ценят командный дух и профессионализм. Кроме конкурентной заработной платы работникам предоставляется бесплатное проживание и питание на время работы.
Также ранее Телеграф писал, что во Львове открыта вакансия для студентов с хорошей оплатой. Работодатель предоставляет технику.