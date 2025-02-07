Картели важнее? У Трампа разогнали группу, работавшую над противодействием обходу санкций

В администрации Трампа решили, что борьба с наркокартелями важнее, чем лишение РФ доходов для финансирования войны

Министерство юстиции США по приказу новой администрации президента Дональда Трампа расформировывает рабочую группу, которая занималась преследованием российских олигархов, близких к жителям Кремля Владимиру Путину, а также следила за соблюдением санкций против России. Прокуроры и чиновники этой спецгруппы теперь будут сражаться с мексиканскими наркокартелями.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters. Новоназначенный генеральный прокурор США Памела Бонди приказала расформировать "Оперативную группу KleptoCapture": ресурсы, которые направлялись на контроль соблюдения санкций, она решила перенаправить на борьбу с наркокартелями.

"Эти усилия, предпринятые во времена администрации президента-демократа Джо Байдена, были направлены на то, чтобы ограничить финансы богатых соратников президента России Владимира Путина и наказать тех, кто способствует нарушению санкций и экспортного контроля. Это было частью более широких усилий, направленных на вытеснение России с мировых рынков и обеспечение выполнения широкомасштабных санкций, введенных против Москвы на фоне международного осуждения войны против Украины", – пишет агентство.

Издание отмечает, что дела, над которыми работала рабочая группа, вряд ли будут закрываться. Однако работать над ними будет уже не Министерство юстиции США, а решение Бонди может иметь очень плохие последствия для санкционной политики США. Олигархи вряд ли будут богатеть, а вот посредники, продающие подсанкционные товары в Россию, могут почувствовать, что у них развязаны руки.

"Увидим ли мы вдруг всплеск богатства подсанкционных олигархов, хлынувших в США? Я так не думаю. Что вы увидите, так это резкое снижение темпов обвинений, направленных против посредников, которые являются специфическими для России", — сказал агентству первый руководитель рабочей группы Эндрю Адамс.

Напомним, 10 января власти Соединенных Штатов Америки ввели санкции против российских нефтесервисных компаний: под ограничения также попали и 183 танкера, занимающихся перевозкой нефти. Под ограничения попали компании "Ингосстрах", "Альфастрахование", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербская компания NIS (дочерняя компания "Газпрома"), "РН-Бурение" (структура "Роснефти") и "Технологии ОФС" (объединяет прежние активы Baker Hughes в России) и так далее.

Также Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", дополнивших ограничения США. Отмечается, что эти санкции являются частью борьбы с российскими нефтяными компаниями, это может привести к истощению российского военного бюджета и поможет спасти жизнь украинцев.

Отметим, уполномоченный президента Владимира Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк назвал три конкретные сферы, где следует ввести санкции против РФ.