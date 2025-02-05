Крутил романы с помощницами? Что известно о личной жизни путиниста Фицо

Поговаривали, что у политика были любовницы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо запомнился своими острыми высказываниями об Украине. Он называл президента Украины Владимира Зеленского "врагом" Словакии и угрожал заблокировать помощь от Евросоюза. В то время как о жене скандального политика говорят не часто.

Чем занимается жена словацкого премьера, и как долго они вместе, решил выяснить "Телеграф".

Что известно о личной жизни Роберта Фицо

Женой премьера Словакии является Светлана Свободова из города Жилина. По специальности она — юрист. Фицо познакомился со Свободовой в молодости, поскольку они учились вместе в Университете Коменского в Братиславе. Пара обручилась в 1988 году. У них родился сын, который обучался на факультете экономики в Университете Коменского в Братиславе.

Роберт Фицо с женой Светланой, фото Getty Images

Светлана Фицо получила звание доктора права. Одно время она работала в торговле и была председателем наблюдательного совета компании RF Development. Жена премьера работает преподавателем на кафедре гражданского права в Университете Коменского в Братиславе. Параллельно имеет свою адвокатскую контору с общей практикой в Братиславе.

Жена Роберта Фицо – преподавательница и юрист, фото Getty Images

В 2010 году Фицо был замечен с секретаршей штаб-квартиры его партии Яной Халасовой. Оказалось, что женщина получила паркоместо у парламента, хотя не была депутатом. А впоследствии она приобрела автомобиль стоимостью 30 тысяч евро и квартиру в новостройке, не беря кредитов. Также ее родные получили работу в разных министерствах.

Бывшая секретарь Фицо – Яна Халасова, фото из сети

Впоследствии в прессе появились слухи, что любовницей Фицо стала еще одна его помощница — Мария Трошкова. Она была с политиком на разных встречах высокого уровня, в том числе с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель. После шума в прессе Трошкова уволилась с должности помощницы и пропала с радаров.

Другая помощница Фицо – Мария Трошкова, фото из сети

Трошкова сопровождала Фицо на мероприятиях, фото из сети

Трошкова снималась в откровенных фотосессиях и работала в магазине бижутерии. Она принимала участие в конкурсе "Мисс Вселенная", но не выиграла.

Мария Трошкова в откровенном образе, фото из сети

Мария Трошкова продавала бижутерию, фото из сети

Также поговаривали, что у Фицо был тайный роман с Катариной Салаевой, работницей прокуратуры. Она получала зарплату в размере 600 евро, в то время как ездила на автомобиле за 40 тысяч евро. А после увольнения из прокуратуры Салаева устроилась в юридическую фирму Роберта Калиняка, который был вице-премьером при Фицо.

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