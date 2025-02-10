Почему Украина стала заложницей своей газовой и нефтяной трубы Экономист дал неожиданное объяснение

Киев должен предложить Брюсселю альтернативу российскому газу

Украина стала заложницей своего транзитного потенциала и блокируя поставки природного газа и нефти из РФ в Европу, она подвергается экономическому и политическому давлению со стороны Евросоюза. Поэтому мы должны что-то предложить Западу.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня", экономист Валерий Клочок. Он объяснил, почему Брюссель диктует свои условия Киеву.

По его словам, хотя Украина взяла под контроль свою газотранспортную систему (ГТС) и может остановить ее, но и не может этого сделать. Поэтому нам диктуют условие, что если российский газ не будет поступать в Венгрию и Словакию, они заблокируют все инициативы Евросоюза по помощи Украине и усложнят движение Киева в ЕС.

Поэтому либо Украина дает разрешение на поставки в Европу российского газа и сбивает цену американского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы не давать президенту США Дональду Трампу дополнительные рычаги давления на ЕС, либо думает, как можно еще обеспечить Европу "голубым" топливом. Поэтому президент Владимир Зеленский не случайно заговорил об экспорте азербайджанского газа.

— Не открою никому секрет, что объемы закупки сжиженного природного газа в Европе в начале 2025 года побили все рекорды. Bloomberg регулярно печатает эти отчеты, впереди планеты всей — Франция и Польша. Сжиженный газ они не запрещают и будут покупать и впредь. Поэтому газ — это один из инструментов давления на Украину, — говорит аналитик.

По его словам, Киев может стать заложником ЕС, если не возобновит поставки газа для Европы. К примеру, Украине уже урезали кредит от Европейского Союза и могут быть задержки с выделением средств.

— Нефтепровод "Дружба" — это еще один инструмент давления на Украину. Торг очень простой: если мы перекроем еще нефть, то вообще ничего не получим. Я за то, чтобы ни нефть, ни газ [из РФ] не проходили по территории Украины, но мы должны быть способны финансово, ресурсно и энергетически обеспечивать свою безопасность и, возможно, что-то давать Европе. Или мы должны заменить эти поставки газа в Европу, — говорит Валерий Клочок.

Он напомнил, что в Украине нет разработанных месторождений газа, хотя у нас есть разведанные запасы на триллион кубометров "голубого" топлива. Это цифра, озвученная в свое время премьером Владимиром Гройсманом.

— Очень неприятно, но бестолковые управленческие процессы, касающиеся энергетического сектора, финансового приводят к тому, что Украина попадает в заложники ситуации. Поэтому ГТС и трубопроводная нефть — это все инструменты серьезного давления. Европа четко нам говорит: "Вы разбирайтесь с россиянами, но дайте нам что-то взамен. Мы готовы покупать ваше — не вопрос. Нам все равно, кто будет продавать". Но мы не можем предложить эту альтернативу, ее нет, — заключает аналитик.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему давление Трампа на Россию – это иллюзия.