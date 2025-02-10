Не только удары по электростанциям. Специалист по энергетике объяснил, что может обесточить всю страну

Украине грозит полное обесточивание в любой момент

Атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины могут привести к масштабному обесточению по всей стране. Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

По словам эксперта, хотя отключения электроэнергии носят точечный характер, накопительный эффект от вражеских ударов представляет серьезную угрозу. Об этом пишет РБК-Украина.

Любой последующий удар потенциально может повлечь за собой аварийное обесточивание в масштабах всего государства.

Кроме прямых атак на электростанции, россияне нанесли удары по газовым месторождениям Украины. Это привело к уменьшению добычи природного газа, используемого для производства электроэнергии на тепловых электростанциях.

Ситуация усугубляется несколькими факторами одновременно. Во-первых, возникли затруднения с заполнением подземных газовых хранилищ. Во-вторых, в Украине сейчас морозы, кое-где столбики термометров опускаются до -15. Совокупность этих факторов повышает вероятность введения плановых отключений электроэнергии в ближайшее время.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что ввели графики аварийных отключений в Украине. Некоторые области снова без света.