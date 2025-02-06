Фицо нашел другую трубу: Словакия возобновила импорт российского газа, теперь в обход Украины

С марта поставки по этому маршруту должны удвоиться

Словакия, чей премьер устроил скандал после того как Украина прекратила транзит российского газа в Европу, возобновила поставки для себя. Теперь российское топливо идет в обход.

Об этом пишет TASR, ссылаясь на председателя правления крупнейшей нефтегазовой кампании Словакии SPP Войтеха Ференца. По его словам, Словакия с 1 февраля импортирует российский газ через газопровод "Турецкий поток". Ференц не уточнил точный объем этих поставок, однако добавил, что с марта поставки по этому маршруту должны удвоиться.

В SPP отмечают, что у них все еще действует контракт с российским "Газпромом", и что плата за транзит значительно ниже, чем у других поставщиков.

При этом руководитель торгового отдела компании Михал Лалик говорит, что даже при наличии этого соглашения Словакии, вероятно, все равно придется импортировать газ по другим маршрутам, поскольку пропускная способность трубопровода через Венгрию недостаточна для покрытия объемов потребления.

Вполне вероятно, что другим маршрутом будет маршрут из Германии через Чехию, для которого SPP имеет зарезервированные мощности.

Напомним, ранее Словакия импортировала российский газ через Украину, прекратившую его транспортировку с января 2025 года после завершения соответствующего контракта с Газпромом. После этого двусторонние отношения Киева и Братиславы обострились.