В Украине могут повысить минимальную зарплату почти в 1,5 раза: какими будут суммы

Полностью обновленную сумму украинцы получат не сразу

Уже в 2025 году минимальная заработная плата в Украине может вырасти сразу в несколько этапов. Соответствующий законопроект №12462, в котором описано повышение, был зарегистрирован в Верховной раде в понедельник, 3 февраля.

О росте выплат идет речь в сравнительной таблице к документу. Если законопроект будет принят, то первое увеличение зарплат украинцев произойдет уже в апреле. Напомним, месячная минимальная заработная плата в Украине составляет 8000 гривен.

Так, согласно проекту:

с 1 апреля 2025 года минимальная зарплата вырастет до 9100 гривен (т.е. 55 гривен в час);

с 1 июля 2025 года она будет повышена еще на 1000 гривен – до 10 100 (61 гривна в час);

с 1 октября 2025 после финального этапа роста сумма будет составлять 11 184 гривны (68 гривен в час).

Кроме повышения заработных плат в документе рассматривается и повышение прожиточного минимума и минимальных пенсий.

Законопроект сначала должен пройти рассмотрение в парламенте, после чего, в случае принятия, его направят на подпись президенту.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой должна быть заработная плата украинки, чтобы на пенсии она могла получать не менее 15 тысяч гривен выплат.