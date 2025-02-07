Космическая зарплата. Сколько зарабатывают премьер-министр и вице-премьеры Кабмина Украины (документ)

Самая большая зарплата не у премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля

Из всего руководящего состава Кабинета Министров Украины одну из самых больших зарплат получает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Украины Стефанишина Ольга, однако и ее коллеги получают немалый оклад.

Об этом свидетельствуют данные по информационному запросу, предоставленные "Телеграфу" Кабмином. Большинство выплат должностным лицам переваливают в 80 тысяч грн в месяц, но есть и меньшие зарплаты.

Зарплата Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль за январь 2025 года заработал 110 134,89 гривны, в том числе: должностной оклад – 85 888,30 гривны; заработная плата за время командировки – 24 246,59 грн. При этом были вычислены налоги на сумму 25 331,03 гривны (5 506,75 грн — военный сбор).

На руки Денис Шмигаль получил 84 803,86 грн за январь текущего года.

Зарплата Свириденко

Первая вице-премьер-министр Украины, министром экономики Свириденко Юлия в январе заработала 96 157,32 гривны. Из которых: должностной оклад – 79604,31 грн; заработная плата за время командировки – 16 553,01 грн. Из этих средств государство вычислило 22 116,19 грн налогов, в том числе военный сбор составил 4 807,87 грн.

Фактически Свириденко получила 74 041,13 гривны.

Зарплата Стефанишиной

В январе вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министру юстиции Украины Стефанишиной Ольге была начислена зарплата 110 448,33 грн. Из этих средств: 81 104,78 грн — должностной оклад; 29 343,55 грн — з/п за время командировки. При этом были вычислены налоги на сумму 25 403,12 грн, из которых военный сбор 5 522,42 грн.

На руки Стефанишина получила 85 045,21 грн.

Зарплата Федорова

Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министром цифровой трансформации Украины Федоров Михаил заработал в январе 2025 года 85 998,18 грн, в том числе: должностной оклад – 81 117,43 грн, заработная плата за время командировки – 4 880,75 грн. Государство удержало из них налогов на сумму 19 779,58 грн.

Фактически Федоров за январь получил 66 218,60 грн.

Зарплата Чернышева

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр национального единства Украины Чернышев Алексей в январе заработал 109 730,01 грн, из которых: должностной оклад – 28 625,22 грн; заработная плата за время командировки – 81 104,79 грн. Государством вычислены налоги с этих денег — 25 237,90 гривны, военный сбор — 5 486,50 грн.

Фактически Чернышев за январь на руки получил 84 492,11 грн.

Анализируя вышеизложенные данные, можно сделать вывод, что самую большую зарплату за январь получила Ольга Стефанишина, а самую маленькую — Михаил Федоров.

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