Выживание на зарплату преподавателя: сколько он получает и что может себе позволить?

Молодой преподаватель в Украине: какая реальная зарплата, и что за нее можно приобрести?

Работа преподавателя вуза всегда ассоциировалась с престижем, интеллектуальным развитием и возможностью заниматься наукой. Однако реальность финансового обеспечения молодых преподавателей в Украине далека от идеала.

Давайте разберемся, какую зарплату получает преподаватель, какие обязанности он выполняет и какие его перспективы ждут. Исполнительный директор УКФ Владислав Берковский в своем Facebook высказал свое мнение на этот счет.

На момент прихода в университет молодой преподаватель, имеющий степень кандидата наук и занимающий должность доцента кафедры на полную ставку, получает:

Оклад согласно Постановлению №36 – 11 384 грн

согласно Постановлению №36 – Доплата за научную степень (15%) – 1 707 грн

Общая сумма – 13 091 грн до налогообложения. После уплаты налогов преподаватель получает 10080 грн на руки.

Через 3 года работы он получит надбавку за выслугу лет 10% ( 1138 грн ) — то есть 10957 грн "чистыми".

Через 5 лет преподаватель может претендовать на ученое звание доцента (+25% к зарплате), после чего его доход вырастет до 13148 грн.

Еще через 5 лет он получит надбавку 20%, и его зарплата будет составлять 14 025 грн.

Максимально при лучших условиях со всеми надбавками и возможными доплатами за интенсивность труда зарплата преподавателя может достигать 20-21 тыс. грн в месяц.

Какие же обязанности исполняет преподаватель?

За такую зарплату молодой преподаватель должен проделать огромный объем работы:

Методическая работа :

Подготовить методические материалы для каждой дисциплины.

Разработать обучающие программы для различных форм обучения.

Учебный процесс :

Преподавать 4-5 предметов в год (у некоторых преподавателей – до 15-20 предметов).

(у некоторых преподавателей – до 15-20 предметов). Проводить лекции, семинары, практические занятия.

Готовить презентации и обучающие материалы.

Научная деятельность :

Управление студенческими научными работами и дипломными проектами.

Готовить публикации в научные журналы (часто за свой счет).

Проходить международные стажировки (также платно).

Административная работа :

Участвовать в кафедральных заседаниях, конференциях, организационных мероприятиях.

Выполнять дополнительные обязанности университета.

С таким уровнем зарплаты мотивировать преподавателей преподавать качественно и заниматься наукой становится сложнее.

Что может позволить себе преподаватель на свою зарплату?

К сожалению, этой суммы едва хватает на основные нужды.

Коммунальные услуги (квартира 40-50 м2): 3 000 – 4 500 грн

(квартира 40-50 м2): Аренда жилья в Киеве (1-комнатная квартира): 10 000 – 15 000 грн

в Киеве (1-комнатная квартира): Проезд в общественном транспорте : в среднем 700 грн

: в среднем Питание (минимальный набор продуктов): 6000 – 8000 грн

(минимальный набор продуктов): Лекарства и медицинские расходы : 500 – 1 500 грн

Зарплаты молодого преподавателя не хватает даже на аренду жилья в Киеве. Большинство либо живет в общежитиях, либо совмещает работу в нескольких университетах, занимается репетиторством или ищет подработки.

Если преподаватель хочет отложить деньги, это возможно только за счет жесткой экономии. Например, уехать в отпуск за границу почти нереально – даже бюджетное путешествие будет стоить от 30 000 грн.

Почему преподаватели все же остаются в ВУЗах?

Несмотря на финансовые трудности, у преподавательской деятельности свои плюсы:

Нравственное удовольствие от работы со студентами.

Возможность избежать мобилизации.

Доступ к научным грантам и международным стажировкам.

Длинный летний отпуск.

Стабильная зарплата (хотя и невысокая).

Доступ к библиотекам и научным ресурсам.

Льготные кредиты на жилье через программу "еОселя".

Реальность преподавателей ВУЗа в Украине – это высокая нагрузка при низком уровне зарплат. Без системного повышения оплаты труда и стимулов для научной деятельности ситуация будет только ухудшаться, а качество образования продолжит падать.

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