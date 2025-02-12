Ограниченно годные могут стать нарушителями учета: почему и как этого избежать

Адвокат объяснил, почему эта категория лиц могут быть нарушителями и что делать, чтобы не попасть в такую ситуацию

Ограниченно годные лица должны доказывать свой статус актуальными медицинскими документами, чтобы не попасть в категорию нарушителей воинского учета.

Лица, не прошедшие ВВК до 4 февраля, могут нести за это ответственность. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал кандидат юридических наук, адвокат Евгений Филипец.

"Откуда берется эта проблема? Она берется из того, что еще девять месяцев назад были внесены изменения в законодательство, где ликвидировали такой статус, как ограниченно годный", — говорит он и добавляет, что сейчас такие мужчины от 18 до 60 лет подлежат, но не обязаны, медицинскому осмотру в течение 9 месяцев.

"И это слово "подлежат" является ключевым, собственно, в том, являются ли они нарушителями закона, или нет, собственно, состава нарушения. Потому что подлежит, как по мне, то это означает, что лицо фактически может быть приглашено в ТЦК и СП для проведения, собственно, такого медицинского осмотра. А это приглашение должно проявляться в повестке", — пояснил адвокат.

Однако такая ситуация касается больше забронированных мужчин. По новым правилам, несмотря на то, что броня до 28 февраля, такие лица в период между 4 февраля и 28 февраля могут стать нарушителями учета.

"Поэтому все так активно, кто имел бронирование, двигались в ТЦК и СП самостоятельно для того, чтобы пройти это ВВК. Но видим из официальных заявлений должностных лиц, которые указывают на то, что непрохождение такого ВВК будет правонарушением. Поэтому, как по мне, здесь практика будет разная, очень субъективная, по каждому ТЦК она будет разная, но на сегодня можем лишь констатировать одно, что эта обязанность, он все же будет, наверное, оставаться за людьми, и до 5 мая или до 5 июня, до какого-то там пятого числа месяца, пока хотят продолжить этот промежуток времени", — отметил Филипец.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, ограниченно пригодные должны доказывать свой статус соответствующими свежими документами.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если ВВК сочла годным, а ТЦК на это не реагирует.