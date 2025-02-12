ВВК и "ограниченно пригодные": какие документы нужно иметь, чтобы избежать проблем

Юрист объяснил, что предусмотрено законом

"Ограниченно пригодные" к военной службе граждане должны иметь актуальные медицинские документы, чтобы подтвердить свой статус. Сейчас можно получить категорию "пригодный для службы с определенными ограничениями".

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал адвокат, кандидат юридических наук Евгений Филипец. По его словам, в настоящее время изменения в законодательство не внесены, поэтому мужчины, не прошедшие военно-врачебную комиссию (ВВК) до 4 февраля, потенциально могут нести ответственность за несвоевременное медицинское освидетельствование.

Проблема возникла из-за того, что еще девять месяцев назад был упразднен статус "ограниченно пригодный", а мужчинам в возрасте 18-60 лет прописали в законе необходимость прохождения медосмотра в течение этого периода. Ключевой является формулировка "подлежащих медосмотру", которая может трактоваться двояко. Это означает, что таких лиц могут пригласить в ТЦК и СП для прохождения медосмотра, но вызов должен быть оформлен в виде официальной повестки , отмечает юрист.

Проблема забронированных

Филипец обратил внимание, что главная проблема касается забронированных лиц. До 28 февраля 2025 года такие граждане имеют действующую бронь, но если они не пройдут ВВК в установленные сроки, это может квалифицироваться как нарушение правил воинского учета.

Практика применения этих правил может существенно отличаться в зависимости от каждого ТЦК. Понятно только одно: обязанность прохождения медосмотра будет оставаться за мужчинами, вероятно, до мая или июня, когда этот срок могут продлить.

Что нужно сделать ограниченно пригодным

Адвокат подчеркнул, что мужчинам, ранее имевшим статус "ограниченно пригодный", необходимо обеспечить наличие актуальных медицинских документов.

"Поэтому на сегодня люди, которые болеют, потому что ограниченно пригодный – это лицо, которое болело, и в принципе оно имеет какую-то болезнь, должно обеспечить нормальное объективное рассмотрение медицинской комиссии. Для этого нужно иметь свежие медицинские документы, иметь соответственно собранные для того, чтобы доказать то, что вы находитесь в этом статусе ограниченно подходящего, а сейчас это будет называться пригодным для военной службы, там часть обеспечения и длинный перечень", — пояснил Филипец.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину, который не служил в армии. Согласно действующему законодательству, мобилизовать могут всех граждан Украины, отвечающих требованиям возраста, состояния здоровья и не имеющих правовых оснований для отсрочки.