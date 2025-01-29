Ждать не стоит? Нужна ли повестка "ограниченно пригодным" для прохождения ВВК

Обновление данных — это обязанность военнообязанных

Граждане, ранее "ограниченно пригодные" к военной службе, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 4 февраля 2025 года. При этом ждать повестку не нужно, обновление медицинских данных – это обязанность военнообязанных.

Об этом сообщила адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко в интервью Факты ICTV. По ее словам, не стоит ждать, пока вас вызовут на ВВК.

Как объясняет эксперт, военнообязанные должны самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для прохождения комиссии.

Если военнообязанный имеет временное удостоверение, оформленное для бронирования, после ВВК новый документ не выдается. Все обновленные данные автоматически вносятся в государственные системы "Резерв+" и "Оберег", фиксирующие дату прохождения медосмотра и подтверждающие бронирование по военно-учетной специальности.

"Просто в системе "Резерв+" и "Оберег" совмещаются данные и там будет указано, когда человек прошел ВВК. Бронирование его подкрепляется именно под военную учетную специальность и удостоверение, которое он имеет", — объясняет юрист.

Если военнообязанный не имеет военного билета, то после ВВК ему выдадут новый военно-учетный документ.

Для тех, кто достиг 25-летнего возраста и меняет приписное удостоверение на военный билет, обновление документов также предусматривает смену военно-учетной специальности.

Однако по словам адвоката, опасаться мобилизации в период замены документов не стоит. В настоящее время лицу выдается выписка из системы "Резерв+", а также расписка от ТЦК о временном изъятии военно-учетного документа. Это официальное подтверждение ее правового статуса.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук сообщала, что "ограниченно пригодным" могут дать еще три месяца для прохождения ВВК. По ее словам, требование государства пройти всем "ограниченно пригодным" ВВК до 4 февраля 2025 года имеет несколько препятствий.

Ранее "Телеграф" писал, что грозит "ограниченно пригодным", которые не пройдут ВВК. Пренебрежение требованиями законодательства считается нарушением правил воинского учета.