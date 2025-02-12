ВЛК та "обмежено придатні": які документи потрібно мати, щоб уникнути проблем

Юрист пояснив, що передбачено законом

"Обмежено придатні" до військової служби громадяни зобов'язані мати актуальні медичні документи, щоб підтвердити свій статус. Зараз можна отримати категорію "придатний до служби з певними обмеженнями".

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів адвокат, кандидат юридичних наук Євген Филипець. За його словами, наразі змін до законодавства не внесено, тому чоловіки, які не пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК) до 4 лютого, потенційно можуть нести відповідальність за несвоєчасний медичний огляд.

Проблема виникла через те, що ще дев’ять місяців тому було скасовано статус "обмежено придатний", а чоловікам віком 18-60 років прописали у законі необхідність проходження медогляду протягом цього періоду. Ключовим є формулювання "підлягають медогляду", яке може трактуватися двояко. Це означає, що таких осіб можуть запросити до ТЦК та СП для проходження медогляду, але виклик повинен бути оформлений у вигляді офіційної повістки , зазначає юрист.

Проблема заброньованих

Филипець звернув увагу, що головна проблема стосується заброньованих осіб. До 28 лютого 2025 року такі громадяни мають чинну бронь, але якщо вони не пройдуть ВЛК у встановлені терміни, це може кваліфікуватися як порушення правил військового обліку.

Практика застосування цих правил може суттєво відрізнятися залежно від кожного ТЦК. Наразі зрозуміло лише одне: обов’язок проходження медогляду залишатиметься за чоловіками, ймовірно, до травня або червня, коли цей термін можуть продовжити.

Що потрібно зробити обмежено придатним

Адвокат підкреслив, що чоловікам, які раніше мали статус "обмежено придатний", необхідно забезпечити наявність актуальних медичних документів.

"Тому на сьогодні люди, які хворіють, бо обмежено придатний – це особа, яка хворіла, і в принципі вона має якусь хворобу, повинен забезпечити нормальний об'єктивний розгляд медичної комісії. Для цього потрібно мати свіжі медичні документи, мати відповідно зібрані для того, щоб довести те, що ви перебуваєте в цьому статусі обмежено придатного, а зараз це називатиметься придатний до військової служби, там частина забезпечення і довгий перелік", — пояснив Филипець.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка, який не служив в армії. Згідно з чинним законодавством, мобілізувати можуть всіх громадян України, які відповідають вимогам віку, стану здоров'я та не мають правових підстав для відстрочки.