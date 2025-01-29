Может ли "ограниченно пригодный" мужчина попасть в розыск, если не пройдет ВВК

В ТЦК рассказали, какие документы брать на медосмотр

Военнообязанные, которые ранее были "ограниченно пригодными", должны пройти повторный медосмотр до 4 февраля 2025 года. Обновление медицинских данных является обязанностью граждан, а не просьбою.

Невыполнение этого требования является нарушением законодательства о военном учете и мобилизации. Об этом рассказали в Винницком областном ТЦК и СП.

Если военнообязанный не явится на медосмотр, его статус в приложении "Резерв+" останется без изменений. Однако в случае игнорирования повестки от ТЦК на прохождение ВВК система может обозначить его как "в розыске".

"Невыполнение нормы о своевременном прохождении ВВК — это нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации", — подчеркивают в ТЦК.

Что нужно иметь с собой на ВВК

В ТЦК назвали перечень документов, которые необходимо взять на медкомиссию:

медицинские документы, подтверждающие болезни, по которым ранее была установлена ограниченная пригодность;

желательно иметь актуальные медицинские выводы, поскольку старые документы могут привести к направлению дополнительного обследования.

"Если медицинские выводы сделаны давно (во время прохождения ВВК в предыдущий раз или раньше) вас, скорее всего, отправят на обследование к профильному специалисту с электронным направлением и повесткой на продолжение прохождения ВВК за несколько дней", — объясняют в ТЦК.

Если у вас уже есть вывод врача о текущем состоянии здоровья, следует обратиться к врачу медкомиссии, который направлял вас на дополнительное обследование. Он зафиксирует диагноз, на основании которого глава ВВК примет решение о степени вашей пригодности к военной службе.

Как приходят повестки на ВВК

Повестку на прохождение ВВК могут вручить лично или отправить по почте по месту жительства или регистрации. В ТЦК советуют внимательно проверять почтовые сообщения, поскольку нередки случаи, когда мужчины узнают о получении повестки с опозданием.

Также в ТЦК напомнили, что статус "ограниченно пригодный" больше не существует в законодательстве о воинской обязанности и службе. Для лиц с серьезными заболеваниями преимущественно принимают решение о пригодности к службе в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, медицинских учреждениях, а также в частях логистики, связи, охраны и оперативного обеспечения.

Ранее "Телеграф" писал, что грозит "ограниченно пригодным", которые не пройдут ВВК. Пренебрежение требованиями законодательства считается нарушением правил воинского учета.