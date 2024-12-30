Пригоден или непригоден к военной службе: кого к ним могут отнести

Мужчины, по заключению ВВК, могут получить статус пригодности, обозначаемый буквами А, Б, В, Г, Д

Во время мобилизации в Украине военнообязанные должны получить определенный статус — пригодный или непригодный к военной службе. Определить степень годности должны врачи военно-врачебной комиссии (ВВК).

В Украине пригодность распределяется на несколько категорий — А, Б, В, Г, Д. Об этом говорится в приказе Министерства обороны "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины".

Каковы есть статусы пригодности к военной службе

Согласно приказу:

Категория "А" означает полную пригодность к службе без ограничений;

означает полную пригодность к службе без ограничений; Категория "Б" определяет, что мужчина пригоден к службе, но с определенными ограничениями, в частности, лицо нуждается в лечении в медучреждении (необходимо обязательно определить в каком именно);

определяет, что мужчина пригоден к службе, но с определенными ограничениями, в частности, лицо нуждается в лечении в медучреждении (необходимо обязательно определить в каком именно); Категория "В" — человек не подлежит призыву, но мужчин, отнесенных к этой категории, относят к запасу и они могут быть привлечены для укомплектования частей второй очереди;

Категория "Г". Мужчины имеют временную непригодность к службе, например из-за болезней или необходимости реабилитации. Таким людям дают отсрочку обычно от 6 до 12 месяцев, но все зависит от состояния и результатов обследования;

Мужчины имеют временную непригодность к службе, например из-за болезней или необходимости реабилитации. Таким людям дают отсрочку обычно от 6 до 12 месяцев, но все зависит от состояния и результатов обследования; Категория "Д" — это абсолютная непригодность к военной службе, но подтвердить ее очень сложно. Если районная ВВК признает лицо непригодным к военной службе, то это заключение обязательно должно быть согласовано с центральной ВВК, что может занять более 2-3 недель.

Ранее "Телеграф" писал о том, когда направления на ВВК будут выдавать через "Резерв+".