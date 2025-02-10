Не служил в армии? Могут ли вас мобилизовать

Сначала мобилизованный должен пройти подготовку

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет.

Согласно действующему законодательству, мобилизовать могут всех граждан Украины, которые соответствуют требованиям возраста, состояния здоровья и не имеют правовых оснований для отсрочки. При этом факт, что лицо ранее не служило в армии, не препятствует его мобилизации, объясняют юристы.

Люди, не имеющие военного опыта, также могут быть призваны на военную службу. Однако в таких случаях перед отправкой в воинские части они должны обязательно пройти соответствующую подготовку или переобучение в специальных учебных центрах. Такая подготовка длится от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от специальности, которую они получают.

Юристы отмечают, что мобилизация таких граждан происходит в соответствии с потребностями Вооруженных сил Украины. В первую очередь призывают лиц с военным опытом.

Можно ли отказаться от мобилизации из-за отсутствия опыта

Правоведы не советуют отказываться от повестки, если для этого нет законных оснований. А отсутствие военного опыта не является обстоятельством отказа от мобилизации.

Отметим, что законодательство Украины предусматривает четкие основания для освобождения от военной службы, среди которых: состояние здоровья, наличие троих и более детей, уход за нетрудоспособными или больными родственниками. Если гражданин подпадает под категорию пригодных к службе, он обязан явиться по вызову военкомата.

Ранее "Телеграф" писал, что даже после отмены военного положения мобилизация может продлиться. Угроза для страны будет еще много лет, считают эксперты.