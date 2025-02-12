В тепле, сытости и с удобным графиком. Пенсионерам предлагают прибыльную работу

Среди условий — свободное владение украинским

В Украине немало вакансий для пенсионеров в разных сферах. Пожилые люди, имеющие здоровье и желание, могут заработать хорошую прибавку к пенсии — в Днепре, например, ищут няню-повара в частный детский садик.

Соответствующее предложение размещено на популярном сайте по поиску работы и подбору персонала. Работать можно на условиях неполной занятости, гибкий график работы с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:30\17:30. Зарплата — 10 тысяч гривен. Работодатель также компенсирует проезд в размере 50 гривен в день. Также по результатам работы предусмотрены премии.

На работу готовы взять пенсионера или студента, необходимо среднее специальное образование. Среди условий – свободное владение украинским языком.

Садик ищет ответственную и аккуратную няню-повара. Важными требованиями также является стрессоустойчивость и способность работать в команде.

В обязанности будет входить

приготовление вкусных и здоровых блюд для детей, учитывая их диетические потребности и аллергии по прописанному меню

контроль закупки продуктов

планирование меню

обеспечение чистоты в кухне и столовой

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове нужна швея, заработать можно до 30 тысяч гривен в месяц. На работу готовы взять пенсионера.