В Киеве прошел странный проплаченный митинг: очевидцы обратились в СБУ (видео)

В этом митинге подозрительно все

В Киеве на входе в парк в понедельник, 27 января, прошел странный митинг "За мир". Участники акции собрались вместе, а в руках должны были плакаты с надписями "Нет войне", "Мы против войны".

О случае в местном фейсбук-сообществе сообщила Александра Чигирин. Автор сообщения пишет, что услышала краем уха разговор. Участники сообщения между собой разговаривали, что им сказано сделать имитацию акции, а затем им всем по спискам переведут деньги. Но мероприятие было очень короткое: участников просто несколько раз сфотографировали, на том и все закончилось. Организатор сама призналась, что они делают это за деньги. В комментариях предполагают, что эти фото могут использовать для российского ИПСО.

"Остановилась, чтобы разобраться, и начала снимать видео. Оказалось, это акция "за мир". Но за деньги? За мир? Звучит как-то нелогично, не правда ли? На плакатах были надписи типа "Мы против войны", "Нет войне". Не совсем понятна позиция как для страны, на которую напали, так что-то в этом всем меня насторожило. Друзья, как вам такая ситуация? Что вы думаете о подобных "акциях"? Как на такое реагировать?", — говорится в сообщении женщины.

Кто заказчик такого митинга, пока неизвестно. Но в комментариях администратор сообщества говорит, что заявление в Службу безопасности Украины уже написано. Другие комментаторы также посоветовали обратиться в СБУ.

Также ранее "Телеграф" рассказывал об "акции" возле ТЦК в Ковеле. Россия развернула огромную машину с диверсиями, вербовкой и мощным информационным влиянием. Ее нужно пресечь, считает Максим Жорин.