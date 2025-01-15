Украина провела первый обмен пленными в 2025 году: кого удалось вернуть

Среди пленных были военные и гражданские

В среду, 15 января, Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернулись 25 украинцев, среди которых были не только военные, но и гражданские.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Этот обмен стал первым в 2025 году: из российского плена удалось вернуть защитников Мариуполя и "Азовстали", а также Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

"Возвращение своих людей домой – то, над чем Украина постоянно работает. И мы не остановимся, пока не вернем всех наших. У ребят тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь", — написал Зеленский.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что среди тех, кого удалось вернуть в Украину, был гражданский, которого россияне захватили в Киевской области и незаконно удерживали.

Уполномоченная по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова также подтвердила, что Украина передала России 25 российских военнопленных, задержанных Силами обороны Украины.

По данным украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди тех, кого удалось обменять, были:

военнослужащие Украины, раненые в ходе боев в Курской области;

бойцы Вооруженных сил Украины, включая войск Территориальной обороны и Военно-морских сил;

бойцы Национальной гвардии Украины;

бойцы Государственной пограничной службы Украины.

Самому младшему из числа обменянных – 24 года, самому старшему — 60 лет. Как отмечает штаб, все эти люди пережили негуманное отношение к себе в российском плену; им также не оказывали медицинскую помощь на должном уровне.

"Раненые имеют потерю зрения, ампутации конечностей, сложные шаровые ранения и последствия минно-взрывных травм. Среди болезней – туберкулез, онкология, гангрена, что красноречиво свидетельствует о тех условиях, в которых приходится находиться нашим людям", — говорится в сообщении штаба.

Напомним, перед Новым годом, 30 декабря, Украина и Россия провели обмен военнопленными. Домой вернулись 189 украинских защитников, среди которых бывший журналист "Эспрессо" Роман Борщ.