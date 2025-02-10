Отсрочка не продлилась автоматически? Что делать в таком случае

Юрист дала несколько советов

В Украине действует Постановление Кабинета Министров №560, предусматривающее автоматическое продление отсрочок от мобилизации для военнообязанных. Однако несмотря на прямые предписания этого постановления, отсрочки не продлились автоматически для многих граждан.

На эту ситуацию обратила внимание адвокат Дарья Тарасенко. По ее мнению, проблема заключается в отсутствии должной осведомленности территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"Призываю Минобороны немедленно исправить эту позорную ситуацию. Надеюсь, что кто-то из Минобороны хоть одним глазом заглядывает на эту страницу, и нас услышат", — написала юрист.

Тарасенко рекомендует для тех, кто ожидал автоматического продления отсрочки, подать заявление в ТЦК с требованием внести в реестр информацию о продлении отсрочки .

Если предыдущий вариант не подходит, военнообязанным следует подать новое заявление на отсрочку со всеми необходимыми документами согласно таблице 5 Постановления КМУ №560.

Подготовка документов

Рекомендуется иметь с собой:

документы, подтверждающие право на отсрочку;

предварительную справку о предоставлении отсрочки или сохраненные данные из реестра "Резерв+".

Также Тарасенко отмечает, что важно понимать нормативное регулирование или готовое заявление с обоснованием продления отсрочки в соответствии с предписаниями Постановления №560.

Автоматическое продление для отдельных категорий

Дарья Тарасенко подчеркнула, что автоматическое продление все же было реализовано для двух категорий:

люди с инвалидностью, ранее оформившие отсрочку из-за "Резерв+".

соискатели образования, также оформившие отсрочку через "Резерв+".

"Еще раз подчеркну — ничего не делать со сложившейся ситуацией — допустимый вариант только в случае, если вы хотите мобилизоваться. Во всех других случаях стоит добиваться внесения в реестр информации о продлении отсрочки", — добавила юрист.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли вам отказать в отсрочке без актуального заключения ВВК. В ТЦК могут направить на медосмотр, но при определенных обстоятельствах.