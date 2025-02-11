Новая услуга в "Резерв+". У кого из украинцев автоматически продлится отсрочка

Ею может воспользоваться только 4 категории мужчин

С 7 февраля в приложении "Резерв+" появилась функция автоматического продления отсрочок от мобилизации для определенных категорий мужчин.

Автоматическое продление этого документа доступно для людей с инвалидностью, у которых есть соответствующее удостоверение Пенсионного фонда, а также для студентов, аспирантов и докторантов. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Теперь достаточно обновить военный документ в "Резерв+", и если есть основания, отсрочка будет продлена автоматически", — пояснил Умеров.

Кроме того, в будущем эта функция также будет доступна для многодетных родителей.

Он также добавил, что так Министерство обороны Украины отреагировало на большое количество обращений с запросом о запуске такой функции в приложении.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине пересмотрят правила призыва в армию. Такие изменения являются частью реформ ВСУ по стандартам НАТО, однако большинство из них будут актуальны только после окончания войны.

В то же время в "Резерв+" ввели электронные направления на военно-врачебную комиссию. Теперь не нужно стоять в очереди в ТЦК, чтобы получить эту официальную бумажку.