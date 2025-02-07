Как подать заявление на отсрочку от мобилизации: есть два способа

Только несколько категорий украинцев могут сделать это онлайн

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Однако мужчины, которые имеют право на отсрочку, не подлежат призыву.

Как подать заявление на его получение и какие документы необходимо иметь при себе, пишет 24 Канал. В настоящее время военнообязанные могут воспользоваться двумя вариантами для оформления отсрочки:

Обращение в территориальный центр комплектования (ТЦК). Подача заявки через приложение "Резерв+" (этот способ доступен только отдельным категориям граждан).

Как подать заявление в ТЦК

Для подачи заявки в территориальном центре комплектования необходимо иметь при себе:

паспорт гражданина Украины;

военный билет;

документы, подтверждающие право на отсрочку (например, справка об инвалидности, свидетельство многодетности и т.п.).

В ТЦК нужно написать заявление и добавить в него все необходимые документы. После этого заявление будет рассмотрено, и будет принято решение о предоставлении или отказе в отсрочке.

Как подать заявку через приложение "Резерв+"

Для студентов, многодетных родителей, а также людей с инвалидностью доступна возможность подать заявку на отсрочку через "Резерв+". Алгоритм действий таков:

Открыть приложение и авторизоваться. В меню выберите пункт "Подать запрос на отсрочку". Пройти опрос в приложении, предоставив необходимую информацию.

Система автоматически обработает данные и сообщит в течение суток результат: будет ли предоставлена отсрочка, или в случае отказа укажет причину.

Напоминаем, если у вас не отображается отсрочка в "Резерв+", значит в Едином реестре призывников "Оберег" отсутствуют соответствующие данные. "Резерв+" синхронизируется с реестром и отображает только те сведения, которые были внесены операторами ТЦК.

Если у вас есть бумажный документ об отсрочке, но его статус не появляется в приложении, необходимо обратиться в службу поддержки ТЦК для внесения информации в реестр.

Ранее "Телеграф" писал, как сгенерировать военный билет в "Резерв+". Загрузить приложение можно на любой смартфон.