Все уже решено? Как Трамп воплотил самый худший страх Зеленского — СМИ

Телефонный разговор с Путиным возмущает не только Украину

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина выглядит так, будто лидера Украины Владимира Зеленского просто "поставили перед фактом" этих переговоров.

Как пишет Bloomberg, европейские политики изрядно разгневаны, ведь все выглядит так, будто мирные переговоры проходят без участия Украины и Европы.

"Еще до того, как президент Владимир Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию, чтобы снова изложить свои доказательства перед США по поводу необходимости защиты независимости Украины, судьба его страны, похоже, уже решена", — пишет издание.

Последний разговор Трампа и Путина показал, что первый фактически отказывается от своих слов о том, что ничего нельзя решать по Украине без Киева за столом переговоров. Поэтому европейские партнеры по НАТО опасаются, что более примирительная позиция США будет равнозначной уступке российскому лидеру.

"Его (Зеленского — ред.) худший страх — что условия мирного соглашения решаются без ее (Украина — ред.) участия — становится реальностью", — пишет издание.

В то же время, в Европе продолжают напоминать, "что любое соглашение за нашей спиной не сработает". По словам верховной представительницы ЕС по внешней политике Каи Каллас, любое соглашение требует участия Украины и Европы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине после разговора с Путиным.