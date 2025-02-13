"Украину не сливают": в Раде объяснили, что стоит за заявлениями Трампа о плане окончания войны

Американский лидер хочет войти в историю как победитель, но это не просто

Заявления президента США Дональда Трампа по Украине после разговора с Путиным свидетельствуют об отсутствии у его команды видения, как завершать войну. Об этом "Телеграфу" рассказал народный депутат от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко.

"Украину не сливают. Я внимательно слушал его выступление. Это не были категорические заявления, они оставляют для нас простор для борьбы, для того чтобы его убедить. Судя по его заявлению, у него нет четкого плана [относительно войны]", — комментирует парламентарий.

Интерес Трампа состоит в том, чтобы показать своим избирателям, что он хотя бы пытался выполнить свое предвыборное обещание, обратился с уважением к Путину, предложил ему там мир и так далее.

"Но он уже понимает, что Путин это не договороспособное существо. Трамп уже пытался в свое время прийти к какому-то консенсусу с Ким Чен Ыном. И тоже были комплименты ему, хвалил его. А какой результат? Нулевой. Та же история с Путиным, которому не нужен мир. И Трамп это понимает, он же не наивный. Но тут нужна игра", — считает Мережко.

По его мнению, американский лидер хочет войти в историю, он хочет быть великим президентом: "То есть он видит себя миротворцем, но не хочет видеть себя Невиллом Чемберленом, чтобы его вспоминали, как он маленькую страну, которая героически сражалась за свою независимость, слил. Он заботится о своей репутации".

Тем временем западные медиа подвергли критике попытки Трампа наладить связь с Путиным.