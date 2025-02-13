Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине после разговора с Путиным

47-й президент США доволен телефонным разговором

По словам президента США Дональда Трампа, он провел "прекрасные переговоры" с главой РФ Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Речь идет о недавнем телефонном разговоре политиков.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social в четверг, 13 февраля.

"Прекрасные переговоры с Россией и Украиной состоялись вчера, хорошая возможность завершить эту ужасную, очень кровавую войну", — говорится в сообщении.

Напомним, что 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а до этого он провел аналогичный разговор с Владимиром Путиным. В Белом доме отметили, что контакты Трампа с Путиным и Зеленским были "очень положительными" и что президент России, как и президент Украины, хочет мира.

При этом Трамп сделал ряд заявлений по Украине, в частности сказал, что наше государство не вернется к границам 2014 года, а также заявил, что членом НАТО оно не станет. Эти слова всколыхнули западные СМИ, раскритиковавшие позицию Трампа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава Пентагона объяснил последние заявления Трампа по Украине. По его словам, это мирный толчок, а не предательство.