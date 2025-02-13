Все вже вирішено? Як Трамп втілив найгірший страх Зеленського - ЗМІ

Телефонна розмова з Путіним обурює не тільки Україну

Телефонна розмова президента США Дональда Трампа та лідера РФ Володимира Путіна виглядає так ніби лідера України Володимира Зеленського просто "поставили перед фактом" цих переговорів.

Як пише Bloomberg, європейські політики неабияк розлючені та розгнівані, адже все виглядає так, ніби мирні переговори відбуваються без участі України та Європи.

"Ще до того, як президент Володимир Зеленський прибув на Мюнхенську конференцію, щоб знову викласти свої докази перед США щодо необхідності захисту незалежності України, долю його країни, схоже, вже вирішено", — пише видання.

Остання розмова Трампа та Путіна показала, що перший фактично відмовляється від своїх слів про те, що нічого не можна вирішувати щодо України без Києва за столом переговорів. Тому наразі європейські партнери по НАТО побоюються, що примирливіша позиція США буде рівнозначною поступці російському лідеру.

"Його (Зеленського — ред.) найгірший страх — що умови мирної угоди вирішуються без її (України — ред.) участі — стає реальністю", — пише видання.

Водночас у Європі продовжують нагадувати, "що будь-яка угода за нашою спиною не спрацює". За словами верховної представниці ЄС з питань зовнішньої політики Каї Каллас, будь-яка угода потребуватиме участі України та Європи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні після розмови з Путіним.