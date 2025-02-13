"Мы не в том состоянии, чтобы сдаваться": нардепы дали советы украинцам после заявлений Трампа

Парламентарии не спешат бить тревогу, но признают – ситуация неоднозначна

Переговорные процессы по возможному завершению войны в Украине набирают обороты. Президент США Дональд Трамп сделал несколько громких заявлений, которые вызвали обеспокоенную реакцию не только среди украинских политиков, но и на западе. Американский президент заявляет, что стремится к миру, но не гарантирует, что Украина будет принимать полноценное участие в этом процессе. Более того, он избегает ответа на вопросы журналистов о том, придется ли Киеву уступить часть территорий ради прекращения войны.

Можно ли это трактовать как "измену"? И есть ли риск, что Трамп и Путин могут договориться об Украине без Украины? Нардепы поделились своими мыслями с "Телеграфом".

"Это не измена, но вопрос неоднозначен"

Член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский призвал не воспринимать заявления Трампа как "предательство" интересов Украины. По его мнению, американский президент действует в рамках собственной предвыборной стратегии и демонстрирует своим избирателям активность в исполнении обещаний.

— Я бы просто не говорил, что это измена. Даже сегодня министр обороны США сказал, что не нужно понимать это как сдачу интересов Украины – они будут помогать нам их отстаивать, – отметил Вениславский.

Он также напомнил, что переговоры между Трампом и Путиным зависят от многих факторов, и делать ранние выводы об их результате рано.

— Чем завершатся переговоры между Трампом и Путиным где-то там в Саудовской Аравии (или где они еще будут собираться) – вопрос очень неоднозначный. Поэтому я не спешил бы с выводами и не вижу оснований для особого волнения, — добавил депутат.

"Готовься к худшему, чтобы было лучше"

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский выразил мнение, что в настоящее время известно слишком мало деталей, чтобы говорить о реальных намерениях Трампа.

— Мы много информации еще не знаем. Мы знаем только поверхностно. Может, это игра Трампа, такой ход конем. Какие там замыслы на самом деле — мы не знаем, — подчеркнул депутат.

Он также добавил, что Украина должна быть готова к любому развитию событий.

— Я ко всему отношусь философски и как военный скажу: готовься к худшему, чтобы было что-нибудь лучшее. Думаю, переговорные процессы будут, но я не думаю, что все так плохо, — заявил Здебский.

По его словам, Украина сейчас не в таком состоянии, чтобы капитулировать или идти на невыгодные уступки.

— Украина сейчас не в том состоянии, чтобы сдаваться, — подытожил депутат.

Что дальше?

Трамп сообщил, что переговоры могут состояться в Саудовской Аравии, но конкретных дат или деталей пока нет. Киев ожидает дополнительной информации, в то же время депутаты призывают не паниковать и готовиться к любым сценариям. Президент США говорит, что не видит ничего плохого в том, что обсуждает Украину с Кремлем без Зеленского. Украине же важно оставаться активным участником переговорного процесса, чтобы не допустить принятия решений за ее спиной.