Это не Киев: историк назвал самый старый город Украины, а возможно, и мира

Представьте город, помнящий древних греков, видевший расцвет и падение империй и до сих пор сохраняющий свою магическую атмосферу

Белгород-Днестровский, расположенный в Одесской области, не просто город на карте Украины. Это живая история, насчитывающая более 2500 лет.

По словам историка Александра Алферова, это самый старый город Украины и один из самых древних в мире. Именно он видел расцвет разных цивилизаций и империй.

От Офиуса до Белгород-Днестровского: путь сквозь века

Город был основан греками в VI веке до нашей эры под названием Офиус, в эпоху активной колонизации Северного Причерноморья. Впоследствии оно получило название Тира, став важным торговым и культурным центром. Во времена Киевской Руси город был известен как Белград. На протяжении многих веков город переходил из рук в руки, меняя названия и подчиняясь разным правителям. Он был известен как Аспрокастро, Мальвокастро, Монкастро, Маврокастро. Под названием Аккерман город вошел в состав Украинского государства в 1918 году. Лишь впоследствии город получил современное название – Белгород-Днестровский.

Юбилей, признанный миром

В 1999 году Белгород-Днестровский отметил свой удивительный 2500-летний юбилей, что явилось признанием его уникальной исторической ценности. ЮНЕСКО, Всемирная организация по вопросам образования, науки и культуры, признала город одним из старейших в мире, подчеркивающим его значение для мировой истории.

Достопримечательности, дышащие историей

Белгород-Днестровский – это не только старинные улочки и атмосфера прошлого, но и уникальные исторические памятники:

Античный город Тира: Археологический комплекс, где можно собственными глазами увидеть остатки древнегреческого города, свидетеля бурных событий прошлого.

Аккерманская крепость: Величественная постройка, строительство которой началось еще в XIII веке. Крепость поражает своими размерами и архитектурой.

Белгород-Днестровский – это место, где каждый камень говорит об истории, а каждый уголок хранит тайны прошлых эпох. Посетив этот город, вы сможете ощутить дыхание истории и навсегда влюбиться в его неповторимую атмосферу.

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